Στο... δρόμο της ΑΕΚ ο Τράτνικ (pic)

Την απόκτηση του Ίγκορ Τράτνικ ανακοίνωσε η Ολίμπια Λιουμπλιάνας.

Ο 28χρονος φόργουορντ υπέγραψε με τους νταμπλούχους Σλοβενίας μέχρι το τέλος της σεζόν, με προοπτική επέκτασης.

Ο Τράτνικ επιστρέφει από τραυματισμό και θα βρεθεί στο... δρόμο της ΑΕΚ στο Champions League.

Τελευταία του ομάδα ήταν η Zlatorog Laško, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 16.6 πόντους και 7.4 ριμπάουντ.

IT'S OFFICIAL: @AirGlista is the new @petrol_olimpija player!

More at: https://t.co/ox8WoDUrCz #ABALiga pic.twitter.com/o7lnut0TUz

— ABA Liga (@ABA_League) 13 Δεκεμβρίου 2017