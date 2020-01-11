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Κολοσσός - ΑΕΚ: Baby race στη Ρόδο (vid)

Κολοσσός - ΑΕΚ: Baby race στη Ρόδο (vid)

Κολοσσός - ΑΕΚ: Baby race στη Ρόδο (vid)

Στο ημίχρονο του παιχνιδιού στη Ρόδο μωράκια μπουσούλησαν σε διαγωνισμό όπως συμβαίνει στο ΝΒΑ. 

Στο ημίχρονο των αναμετρήσεων του ΝΒΑ συνηθίζεται να διαγωνίζονται μωρά τα οποία μπουσουλώντας προσπαθούν να φτάσουν σε έναν στόχο.

Αυτό έγινε και στη Ρόδο στην ανάπαυλα του ματς του Κολοσσού με την ΑΕΚ.

Δείτε το σχετικό βίντεο...

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