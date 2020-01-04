Προμηθέας - Λάρισα: Κάρφωσε και πέρασε πάνω από τον Φλόιντ ο Έλις! (vid)

Ο Αμερικανός σέντερ πήρε την πάαα του Βαγγέλη Μάντζαρη, για να καρφώσει στην μπασκέτα, περνώντας πάνω από τον Τζεχάιβα Φλόιντ.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1vs
ΕΙΜΠAΡ 0
LIVE
ΧΕΤAΦΕ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
LIVE
ΟΦΗ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ESPANYOL -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 69vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 76vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
LIVE
ΟΦΗ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
LIVE
ΧΕΤAΦΕ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1vs
ΕΙΜΠAΡ 0
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ESPANYOL -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
LIVE
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 32vs
ΛAΡΙΣΑ 34
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 82vs
ΙΩΝΙΚΟΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 75vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 69vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 76vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 105vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 103vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 118vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 120vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 123vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 113
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0vs
ΒΕΡΟΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 4vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 1
UNICAJA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ZARAGOZA -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ORIORA PISTOIA -vs
SASSARI -
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 96vs
GAZIANTEP 84
ΤΕΛΙΚΟ
OGM ORMANSPOR 72vs
BESIKTAS 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 72vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 87
ΤΟΦΑΣ -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
LIVE
ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ 1vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 4
LIVE
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 1vs
ΣΤΟΟΥΚ 0
LIVE
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΧAΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 0
LIVE
ΦΟΥΛΑΜ 2vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1
LIVE
ΚAΡΝΤΙΦ 2vs
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
LIVE
ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2vs
ΜΠΛAΚΠΟΥΛ 2
LIVE
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 1
LIVE
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 1
LIVE
ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2vs
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 2vs
ΜΠΛAΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 1vs
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ 1vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΔΕΡΑΜ 2vs
ΧΑΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 4vs
ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3vs
ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 0
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΛΟΥΤΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ -vs
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΙΓΚΑΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
FC HIRNYK KRYVYI U19 0vs
KOLOS SOFIEVKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
DRUHZBA KRYVYI RIH 2vs
LOZOVATKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ (ΕΡ.) 0vs
RSV MEINERZHAGEN 1
Εκπληκτική φάση από τον Οκτάβιους Έλις στην αναμέτρηση με την Λάρισα!
Ο Αμερικανός σέντερ πήρε την πάαα του Βαγγέλη Μάντζαρη, για να καρφώσει στην μπασκέτα, περνώντας πάνω από τον Τζεχάιβα Φλόιντ.
Δείτε την εντυπωσιακή φάση!