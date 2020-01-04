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Προμηθέας - Λάρισα: Κάρφωσε και πέρασε πάνω από τον Φλόιντ ο Έλις! (vid)

Προμηθέας - Λάρισα: Κάρφωσε και πέρασε πάνω από τον Φλόιντ ο Έλις! (vid)

Προμηθέας - Λάρισα: Κάρφωσε και πέρασε πάνω από τον Φλόιντ ο Έλις! (vid)

Εκπληκτική φάση από τον Οκτάβιους Έλις στην αναμέτρηση με την Λάρισα!

Ο Αμερικανός σέντερ πήρε την πάαα του Βαγγέλη Μάντζαρη, για να καρφώσει στην μπασκέτα, περνώντας πάνω από τον Τζεχάιβα Φλόιντ.

Δείτε την εντυπωσιακή φάση!

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