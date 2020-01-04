ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • LALIGA SANTANDER
  • EKO BASKET LEAGUE
  • NBA
  • FOOTBALL LEAGUE
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • FA CUP
  • CLUB FRIENDLY
ΑρχικήΜπάσκετBasket LeagueΡέθυμνο Cretan Kings
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ρέθυμνο - Ήφαιστος: Alley-oop μαγεία από Φράνκαμπ και Χότον! (vid)

Ρέθυμνο - Ήφαιστος: Alley-oop μαγεία από Φράνκαμπ και Χότον! (vid)

Ρέθυμνο - Ήφαιστος: Alley-oop μαγεία από Φράνκαμπ και Χότον! (vid)

Φράνκαμπ και Χότον συνεργάστηκαν κόντρα στον Ήφαιστο, προσφέροντας στους φιλάθλους του Ρεθύμνου ένα εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα.

Το Ρέθυμνο επικράτησε άνετα με 75-59 του Ήφαιστου και μοίρασε θέαμα στον κόσμο.

Στην φάση του ματς, ο Φράνκαμπ ύψωσε και ο Χότον ολοκλήρωσε τη φάση με alley oop κάρφωμα.

Απολαύστε!

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Ρέθυμνο - Κολοσσός: Το buzzer beater τρίποντο του Φράνκαμπ! (vid)

Μπάσκετ

Λάρισα - Ρέθυμνο: Τραυματισμός για Φράνκαμπ στην τελευταία φάση του ματς (vid)

Μπάσκετ

Χαραλαμπίδης: «Έχουμε συνείδηση τι σημαίνει το ματς με τον Άρη»

Μπάσκετ

Ηρακλής – Περιστέρι 69-76: Απόδραση από το Ιβανώφειο! (vid)

Μπάσκετ

Πανιώνιος - Κολοσσός: Τα «πήρε» με τον Τουτζιαράκη ο Σάμουελς (vid)

Μπάσκετ

Ρέθυμνο - Ήφαιστος 75-59: Εντυπωσίασαν οι Κρητικοί και... κρυφοκοιτούν playoffs! (vid)

Best of internet