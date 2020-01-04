Ρέθυμνο - Ήφαιστος: Alley-oop μαγεία από Φράνκαμπ και Χότον! (vid)

Το Ρέθυμνο επικράτησε άνετα με 75-59 του Ήφαιστου και μοίρασε θέαμα στον κόσμο.
Στην φάση του ματς, ο Φράνκαμπ ύψωσε και ο Χότον ολοκλήρωσε τη φάση με alley oop κάρφωμα.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1vs
ΕΙΜΠAΡ 0
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ΧΕΤAΦΕ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
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ΟΦΗ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ESPANYOL -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 69vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 76vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
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ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 82vs
ΙΩΝΙΚΟΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 75vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 69vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 76
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 103vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 105vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 118vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 120vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 123vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 113
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 4vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0vs
ΒΕΡΟΙΑ 1
UNICAJA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ZARAGOZA -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ORIORA PISTOIA -vs
SASSARI -
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ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 53vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 69
LIVE
OGM ORMANSPOR 56vs
BESIKTAS 62
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 96vs
GAZIANTEP 84
ΤΟΦΑΣ -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
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ΡΕΝΤΙΝΓΚ 0vs
ΜΠΛAΚΠΟΥΛ 1
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ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 0
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ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 0
LIVE
ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0vs
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ 1
LIVE
ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ 0vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 3
LIVE
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 1vs
ΣΤΟΟΥΚ 0
LIVE
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΧAΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 0
LIVE
ΦΟΥΛΑΜ 0vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
LIVE
ΚAΡΝΤΙΦ 0vs
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 4vs
ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3vs
ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 2vs
ΜΠΛAΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 1vs
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ 1vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΔΕΡΑΜ 2vs
ΧΑΛ 3
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ -vs
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΙΓΚΑΝ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΛΟΥΤΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
FC HIRNYK KRYVYI U19 0vs
KOLOS SOFIEVKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
DRUHZBA KRYVYI RIH 2vs
LOZOVATKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ (ΕΡ.) 0vs
RSV MEINERZHAGEN 1
Φράνκαμπ και Χότον συνεργάστηκαν κόντρα στον Ήφαιστο, προσφέροντας στους φιλάθλους του Ρεθύμνου ένα εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα.
Το Ρέθυμνο επικράτησε άνετα με 75-59 του Ήφαιστου και μοίρασε θέαμα στον κόσμο.
Στην φάση του ματς, ο Φράνκαμπ ύψωσε και ο Χότον ολοκλήρωσε τη φάση με alley oop κάρφωμα.
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