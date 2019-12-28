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Sold out το Ηρακλής - ΠΑΟΚ! (pic)

Sold out το Ηρακλής - ΠΑΟΚ! (pic)

Sold out το Ηρακλής - ΠΑΟΚ! (pic)

Καρφίτσα δεν θα πέφτει στο Ιβανώφειο, αφού η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε πως το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα είναι sold out!    

Καυτή ατμόσφαιρα αναμένεται για άλλη μια φορά στο Ιβανώφειο.

Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε πως το σημερινό ματς της Basket League κόντρα στον ΠΑΟΚ θα είναι sold out και ευχαρίστησε τους φιλάθλους του.

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Σας ευχαριστούμε! Όλοι μαζί θα σε παμε ψηλά! 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iraklis B.C. (@iraklisbcofficial) στις

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