Sold out το Ηρακλής - ΠΑΟΚ! (pic)

Καυτή ατμόσφαιρα αναμένεται για άλλη μια φορά στο Ιβανώφειο.
Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε πως το σημερινό ματς της Basket League κόντρα στον ΠΑΟΚ θα είναι sold out και ευχαρίστησε τους φιλάθλους του.
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ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΑΕΚ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 98vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 102vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 86vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 113vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 105vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 96
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ZARAGOZA -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
LIVE
GAZIANTEP 36vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 43
SIGORTAM.NET ITU -vs
GALATASARAY -
BESIKTAS -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΤΟΦΑΣ -
FK YADRO -vs
VYBORZHANIN -
FK KF -vs
POBEDA ST PETERSBURG -
BALTAVTO -vs
GIDROER KRONSHTADT -
AD EL PARAISO -vs
AD SANTA ROSA -
Καρφίτσα δεν θα πέφτει στο Ιβανώφειο, αφού η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε πως το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα είναι sold out!
Καυτή ατμόσφαιρα αναμένεται για άλλη μια φορά στο Ιβανώφειο.
Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε πως το σημερινό ματς της Basket League κόντρα στον ΠΑΟΚ θα είναι sold out και ευχαρίστησε τους φιλάθλους του.
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