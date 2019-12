Πήρε Μαλέλη ο Πανιώνιος (vid)

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Πανιώνιος για τον παίκτ

Η ΚΑΕ Πανιώνιος Su Casa ανακοινώνει την απόκτηση του Φώτη Μαλέλη (22χρ., 2,07μ.).

Ο Έλληνας Power Forward προέρχεται από το κολέγιο Saint Thomas, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του και πλέον επιστρέφει στην χώρα μας, προκειμένου να ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα από τον Ιστορικό!

Ο Φώτης Μαλέλης πριν φύγει από την Ελλάδα με προορισμό τις ΗΠΑ αγωνιζόταν στην εφηβική ομάδα της ΑΕΚ, ενώ στο Saint Thomas έπαιξε από την σεζόν 2016-17, ολοκληρώνοντας το περασμένο Σεπτέμβριο την “θητεία” του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, έχοντας κατά μέσο όρο 7,6 πόντους και 4 ριμπάουντ.Από σήμερα 22/12 ο Φώτης Μαλέλης είναι παίκτης του Πανιωνίου Su Casa

Τον καλωσορίζουμε στον Ιστορικό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα κυανέρυθρα!

ICYMI: Catch the slam from @STUBobcatsMBB #55 Fotis Malelis that sealed the victory for the Bobcats last night against the Warriors. #STUHoops #TheRealGreekFreak pic.twitter.com/B6JkenDGIv

— STU Athletics (@STU_Athletics) January 4, 2019