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ΠΑΟΚ - Προμηθέας 86-90: Τα highlights της ματσάρας (vid)

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 86-90: Τα highlights της ματσάρας (vid)

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 86-90: Τα highlights της ματσάρας (vid)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Προμηθέα επί του ΠΑΟΚ. 

Οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν στο +18, ωστόσο η ομάδα του Μάκη Γιατρά κατάφερε και «γύρισε» το παιχνίδι πανηγυρίζοντας τη νίκη στην παράταση.

Το παιχνίδι εκτός από αμφίρροπο είχε και αρκετό θέαμα.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές...

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