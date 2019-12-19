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Άρης: Τέλος και επίσημα ο Σακελλαρίου

Άρης: Τέλος και επίσημα ο Σακελλαρίου

Άρης: Τέλος και επίσημα ο Σακελλαρίου

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» έλαβε τέλος και ο Βαγγέλης Σακελλαρίου αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Άρη, όπως ανακοίνωσε η «κίτρινη» ΚΑΕ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

«Η Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Βαγγέλη Σακελλαρίου, τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.»

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