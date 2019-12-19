Άρης: Τέλος και επίσημα ο Σακελλαρίου

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης
«Η Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Βαγγέλη Σακελλαρίου, τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.»
LIVE
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
LIVE
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 99vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 109vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 100vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 104vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 99vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 126vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 113vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 103vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 122vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 112
CA ANTONIANO -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΛΙΕΙΔΑ -vs
ESPANYOL -
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ -vs
LAS ROZAS -
MELILLA CD -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ -vs
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ -
PENA AZAGRESA -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ -vs
ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ -
LLAGOSTERA -vs
ΚΛΑΜΠ ΧAΡΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ -
ΡAΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ -vs
ΡAΘΙΝΓΚ ΝΤΕ ΦΕΡΟΛ -
TAMARACEITE -vs
ΑΛΜΕΡΙΑ -
LAREDO -vs
ΟΥΕΣΚΑ -
ΚΟΡΝΕΛΑ -vs
ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ -
ΤΑΡΑΓΟΝΑ -vs
ΟΛΟΤ -
ΜΕΡΙΔΑ -vs
LA NUCIA FC -
LORCA DEPORTIVA -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
LINARES DEPORTIVO -vs
ΧΙΡΟΝΑ -
ΜΠΕΚΕΡΙΛ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
LIVE
ARKAS SPOR 1vs
CS DINAMO BUCURESTI 1
ΠΑΟΚ -vs
BARKOM-KAZHANY LVIV -
VK DUKLA LIBEREC -vs
GALATASARAY -
IBB ΠΟΛΟΝΙΑ ΛΟΝΤΟΝ -vs
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ 2
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -vs
VC GREENYARD MAASEIK -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
VK CESKE BUDEJOVICE -
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
TOURS -
ALLIANZ MILANO -vs
ERZENI SHIJAK -
SAMEN. LYCURGUS -vs
KAPOSVAR -
ΓΚΛΕΝΒΙΛ -vs
ΜΠΛΟΥΜΠΕΛ ΓΙΟΥΝ. -
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» έλαβε τέλος και ο Βαγγέλης Σακελλαρίου αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Άρη, όπως ανακοίνωσε η «κίτρινη» ΚΑΕ.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης
«Η Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Βαγγέλη Σακελλαρίου, τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.»