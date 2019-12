6 Πρωταθλήματα Ευρώπης 37 Πρωταθλήματα Ελλάδας 19 Κύπελλα Ελλάδας 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο 2 Τριπλ Κράουν Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο μια ομάδα αλλά η ιστορία του Ελληνικού Μπάσκετ. Γύρισμα στον όμιλο. Σαν σε όνειρο, μέσα στην αίθουσα με τα τρόπαια σχεδόν ασφυχτικά συναισθήματα μας κατακλύζουν. Υπέροχη σκηνή με τον κ. Δανή Κατρανίδη. Πατέρας κ Γιος. Πίσω από την αληθινή ιστορία Πίσω από το σενάριο στο χαρτί Το βλέμμα των ηθοποιών συναντήθηκε πραγματικά. @paobcgr #panathinaikos #movie #walloffame #champions #basketball #actor #commando

