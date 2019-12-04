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Παρελθόν ο Χάμιλτον από τη Λάρισα

Παρελθόν ο Χάμιλτον από τη Λάρισα

Παρελθόν ο Χάμιλτον από τη Λάρισα

Ο Βαγγέλης Αγγέλου αποδέσμευσε τον Αμερικανό φόργουορντ και ψάχνει τον αντικαταστάτη του. 

Η Λάρισα ανακοίνωσε πως ο Μπλέικ Χάμιλτον δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Μπλέικ Χάμιλτον.

Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία, αθλητική και προσωπική»

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