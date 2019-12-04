Παρελθόν ο Χάμιλτον από τη Λάρισα

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Μπλέικ Χάμιλτον.
Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία, αθλητική και προσωπική»
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 4vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
LIVE
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
LIVE
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
LIVE
ΓΟΥΛΒΣ 0vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 0
LIVE
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 94vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 120vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 110vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 97vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 135vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 96vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 117vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 97
LIVE
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 4vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
LIVE
ΒΟΝΝΗ 35vs
ΠΑΟΚ 29
LIVE
MORNAR BAR 25vs
GAZIANTEP 23
ΤΕΛΙΚΟ
NIZHNY NOVGOROD 80vs
VEF RIGA 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 94vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ 97vs
NEPTUNAS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 75vs
SIG STRASBOURG 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ 77vs
ΑΕΚ 79
ZARAGOZA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
LIVE
ΤΟΥΛΟΥΖ 1vs
ΜΟΝΑΚΟ 1
LIVE
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 4vs
ΝΙΣ 1
LIVE
ΜΕΤΣ 0vs
ΡΕΝ 1
LIVE
ΝΤΙΖΟΝ 1vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2
ΑΜΙAΝ -vs
ΡΕΜΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΝΑΝΤ -
LIVE
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ 0vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 3vs
FAKEL NOVYI URENGOY 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALKBANK 2vs
VC GREENYARD MAASEIK 3
ΤΕΛΙΚΟ
VERVA WARSZAWA 3vs
TOURS 0
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
JANG SU JEONG 2vs
JIANG XINYU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΝ ΖΙΓΙΕ 1vs
CHANG KAI-CHEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΤΖΟΥΜΙ ΕΡΙ 2vs
SUN XU LIU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΣAΚΙ ΤΖΑΜΠΕΙ 0vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YUNCHAOKETE BU 0vs
NAM JI SUNG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 2vs
ΙΣΤΟΜΙΝ ΝΤΕΝΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ 0vs
SASI KUMAR MUKUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
KIM/YE Q. 2vs
HAYASHI/TERE-APISAH 0
ΤΕΛΙΚΟ
MOCHIZUKI/SHIMA. 2vs
PENG/YANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEE/WU 2vs
SUN X./SUN Z. 1
ΤΕΛΙΚΟ
LI ZEK./LU P. 0vs
NAM/SONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
GONG/ZHANG 2vs
CUI/YUNCHAOKETE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ODRA WODZISLAW 1vs
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ERZENI SHIJAK 3vs
PARTIZANI TIRANA 0
Ο Βαγγέλης Αγγέλου αποδέσμευσε τον Αμερικανό φόργουορντ και ψάχνει τον αντικαταστάτη του.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Μπλέικ Χάμιλτον.
Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία, αθλητική και προσωπική»