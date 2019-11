Μπόγρης: «Τα πέντε γνωμικά που μου τράβηξαν την προσοχή»!

Αναλυτικά όσα έγραψε στο esake.gr

«Γεια σε όλη την παρέα!!

Άλλη μια βδομάδα που τα λέμε από εδώ.

Παρόλο που σκεφτόμουν διάφορα να γράψω και δεν είχα καταλήξει κάπου, ήρθε η ιδέα ξαφνικά χθες.

Τελειώνοντας την προπόνηση και φτάνοντας σπίτι, ετοιμαζόμουν για την καθιερωμένη βόλτα με τον Τζούλιους και την μουσική μου. Λίγο πριν μπούμε στο ασανσέρ όμως άνοιξαν οι ουρανοί... όποτε την αναβάλαμε για πιο αργά.

Στην αναμονή να σταματήσει η βροχή και αράζοντας στον καναπέ μου, έπιασα το βιβλίο που διαβάζω αυτή την εποχή και είναι η βιογραφία του prince. Περνώντας η ώρα και ενώ έχω απορροφηθεί για τα καλά από τη ζωή αυτού του υπέρ ταλαντούχου και ωραίου τύπου, διαβάζω ένα γνωμικό του, “despite everything, no one can dictate who you are to other people”, με μια ατάκα του μας είπε ότι ο κόσμος πάντα θα έχει τις απόψεις του, μόνο εσυ ξέρεις τον εαυτό σου και ποιος πραγματικά είσαι. Γι’ αυτό συγκεντρώσου στο να είσαι αυθεντικός και ειλικρινής, να έχεις αξιοπιστία σε ότι και αν κάνεις, και οι απόψεις θα είναι πάντα απόψεις.

Σκεφτόμενος το γνωμικό του prince κατάλαβα ποσο πολύ μπορεί να επηρεάσει κάποιος που έχει πετύχει στον κλάδο του τον υπόλοιπο κόσμο, θυμήθηκα το κομμάτι που είχα κόψει από μια συνέντευξη του Χατζηβρέττα σε εφημερίδα της εποχής πίσω στα εφηβικά μου χρόνια και το είχα κολλήσει στο ψυγείο μου. Ο Νικόλας είχε πει «σκληρή δουλειά ίσον πρωτιά» και ήταν το πρώτο πράγμα που έβλεπα κάθε πρωί μόλις ξυπνούσα!!

Ορμώμενος από αυτό, λοιπόν, θα βρω 5 γνωμικά που μου τράβηξαν την προσοχή λίγο παραπάνω από τα υπόλοιπα και που έρχονται στο μυαλό μου στις πιο συννεφιασμένες περιόδους βοηθώντας με να τις ξεπερνώ!

Αφού απευθύνομαι κυρίως σε μπασκετικούς δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με τον τεράστιο MICHAEL JORDAN η ατάκα του που μου κέντριζε πάντα το ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια παρόλο που έχει πει πάρα πολλές που σου δίνουν έξτρα κίνητρο είναι μια “Obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.”

Με λίγα λόγια μας είπε μην τα παρατάς ποτέ, ότι εμπόδια και αν βρεις μπροστά σου, μην αλλάζεις κατεύθυνση, να βάζεις τον στόχο σου και να κάνεις τα πάντα να τον πετύχεις, και όταν έρθουν τα εμπόδια που θα έρθουν σίγουρα, βρες τρόπο να τα ξεπεράσεις, με υπομονή και επιμονή!

Θα αλλάξω κατηγορία και θα πάω σε ένα γνωμικό του BUDHA

«Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment»

Κάτι που με χαρακτηρίζει στα έπακρο! Από αυτό έχει γεννηθεί κ η ατάκα μου. «Η ζωή είναι για να την ζήσουμε, όχι να την εξηγήσουμε». Ένα γνωμικό που λέει τα πάντα για τη ζωή! Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε το παρελθόν γιατί αυτό μας έχει διαμορφώσει σε αυτό που είμαστε, να μην σκεφτόμαστε το μέλλον γιατί πολύ απλά δεν το ελέγχουμε. Μόνο το τώρα έχουμε και πρέπει να το απολαύσουμε! Όσα λάθη και αν κάναμε αυτό δεν αλλάζει, όσα σχέδια και αν κάνουμε ο θεός γελάει.

Πάρε αποφάσεις με την καρδιά σου και με ότι πιστεύεις ότι είναι καλύτερο για σένα και ζήσε το τώρα. Φρέσκα κουλούρια ο κουλουράς, για τα μπαγιάτικα δεν ενδιαφέρεται κανείς.

Συνεχίζουμε και πάμε σε ένα γνωμικό του πασίγνωστου unknown!!! Μπορεί να είναι ο διπλανός σου, μπορεί να είναι ο κομμωτής σου, μπορεί να είναι ο άνθρωπος που πάτησε πρώτος στο φεγγάρι κάνεις δεν ξέρει. Όπως και να έχει τα λέει μορφωμένα. «I’ve learned more from pain than I could’ve ever learned from pleasure.»

Πόσο σύμφωνο με βρίσκει. Δεν θεωρώ ότι μπορείς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου όταν είσαι στην βολή σου και όλα πάνε τέλεια. Όταν φτάσεις στα άκρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει ταβάνι και ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Οι δύσκολες στιγμές σε διαμορφώνουν σαν χαρακτήρα και σε κάνουν πιο δυνατό, είναι αυτές που σε κάνουν να καταλάβεις ότι όλα τα μπορείς και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Και από προσωπική εμπειρία δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου αν όλα πήγαιναν όπως τα ονειρευόμουν και αν δεν τραβούσα τον δικό μου δρόμο, με τα πάνω του και τα κάτω. Όποτε μόνο ευγνώμων!!!

Συνεχίζουμε με τον ποιο ωραίο τύπο απ’ όλους!!! CHARLES BUKOWSKI!!! Ο άνθρωπος έχει κοκτέιλ με το όνομα του, τι άλλο να πούμε! Παρόλο που τα γνωμικά του άπειρα, αγαπημένα στον μέγιστο βαθμό, εγώ έχω κολλήσει σε ένα «The best advice I’ve ever received: ‘no one else knows what they are doing either.»

Με την δίκη μου οπτική λέει ότι για κάθε απόφαση το σωστό ή το λάθος είναι δυο πολύ προσωπικοί δρόμοι για τον κάθε άνθρωπο. Πολλοί μπορεί να θέλουν να γίνουμε αυτό που εκείνοι θα περίμεναν αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας είναι μόνος του στον κόσμο και καλείται να ακούσει την ψυχή του και να βρει τον απώτερο σκοπό του κι αν όλα πάνε λάθος δεν πειράζει πάμε απ’ την αρχή όλοι κάνουν λάθη. Με μια λέξη ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ!!!

Και θα κλείσω με τον πιο ερωτικό τύπο απ’ όλους γιατί χωρίς έρωτα και αγάπη η ζωή δεν έχει νόημα, το αλατοπίπερο που κάνει την διαφορά και μας δίνει κίνητρα, PABLO NERUDA:

“Love is not about property, diamonds and gifts. It is about sharing your very self with the world around you.”

Και πόσο μορφωμένα τα λέει, ποιο το νόημα αν δεν έχεις ανθρώπους να εξελίσσεστε και να μοιράζεστε ότι συμβαίνει στη ζωή σας. Να πηγαίνετε μπροστά και να ξέρετε ότι πάντα έχετε ένα σπίτι. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ευτυχία είναι σπίτι μας να είναι κάποιος άνθρωπος και όχι ένα κτίριο!!

Και όπως λέει κ ο μεγάλος Γκουρού, «Η αγάπη είναι καρφίτσα, που αγκυλώνει τα κοριτσα!» Ή μήπως όλους; Εγώ ψηφίζω το δεύτερο!!

Αυτά από εμένα! Περιμένω με χαρά να μου στείλετε τα δικά σας αγαπημένα γνωμικά, λαϊκιστί quotes και να τα αναλύσουμε παρέα»!