ΑΕΚ: «Happy Birthday Keith»! (pic)

Ο Αμερικανός «killer» γιορτάζει τα γενέθλιά του, καθώς γίνεται 36 ετών!
Οι «κιτρινόμαυροι» έστειλαν τις ευχές τους στον εορτάζοντα παίκτη τους.
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΛΙΑ 67vs
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 59
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ -vs
ΙΣΠΑΝΙΑ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
WATFORD FC -vs
ARSENAL -
AFC BOURNEMOUTH -vs
EVERTON FC -
REAL BETIS -vs
GETAFE CF -
AS MONACO -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΛΙΑ 67vs
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 59
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ -vs
ΙΣΠΑΝΙΑ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΕΚ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
SD EIBAR 1vs
ESPANYOL 2
DEPORTIVO ALAVES -vs
SEVILLA FC -
CELTA DE VIGO -vs
GRANADA CF -
REAL VALLADOLID -vs
OSASUNA -
REAL BETIS -vs
GETAFE CF -
AFC BOURNEMOUTH -vs
EVERTON FC -
WATFORD FC -vs
ARSENAL -
LIVE
GENOA CFC 0vs
ATALANTA 0
BRESCIA -vs
FC BOLOGNA -
PARMA -vs
CAGLIARI -
SPAL -vs
LAZIO -
AS ROMA -vs
US SASSUOLO -
HELLAS VERONA -vs
AC MILAN -
TSG 1899 HOFFENHEIM -vs
SC FREIBURG -
PADERBORN 07 -vs
FC SCHALKE 04 -
LIVE
ORENBURG 0vs
RUBIN KAZAN 0
TAMBOV -vs
CSKA MOSCOW -
FK KRASNODAR -vs
KRYLIA SOVETOV -
ΕΠΙΣΚΟΠΗ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ATALANTI -vs
ATROMITOS PATRAS -
THINALIAKOS -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
PANDRAMAIKOS -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
XENOPHON KRESTENA -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -vs
ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ -
FC NANTES -vs
REIMS -
AS SAINT-ETIENNE -vs
TOULOUSE FC -
AS MONACO -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
ANKARAGUCU -vs
YENI MALATYASPOR -
RIZESPOR -vs
GOZTEPE -
DENIZLISPOR -vs
KONYASPOR -
TRABZONSPOR -vs
GENCLERBIRLIGI -
Ο Κιθ Λάνγκφορντ έχει γενέθλια και η ΑΕΚ τού ευχήθηκε «χρόνια πολλά»!
Ο Αμερικανός «killer» γιορτάζει τα γενέθλιά του, καθώς γίνεται 36 ετών!
Οι «κιτρινόμαυροι» έστειλαν τις ευχές τους στον εορτάζοντα παίκτη τους.