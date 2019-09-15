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ΑΕΚ: «Happy Birthday Keith»! (pic)

ΑΕΚ: «Happy Birthday Keith»! (pic)

ΑΕΚ: «Happy Birthday Keith»! (pic)

Ο Κιθ Λάνγκφορντ έχει γενέθλια και η ΑΕΚ τού ευχήθηκε «χρόνια πολλά»!

Ο Αμερικανός «killer» γιορτάζει τα γενέθλιά του, καθώς γίνεται 36 ετών!

Οι «κιτρινόμαυροι» έστειλαν τις ευχές τους στον εορτάζοντα παίκτη τους.

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