Πρόταση στον Στέφενς έκανε ο Άρης (vid & pic)

Οι Θεσσαλονικείς που συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να διευθετηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες και οι οποίες έχουν φέρει το μεταγραφικό ban, δεν σταματούν και την προσπάθεια μεταγραφικής ενίσχυσης. Σύμφωνα με ιταλό δημοσιογράφο έχουν κάνει ήδη πρόταση στον 30χρονο Αμερικανό φόργουορντ-σέντερ ΝτεΣόν Στέφενς.

Ο Στέφενς που έχει ύψος 203 εκατοστά την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στο Ισραήλ με δύο διαφορετικές ομάδες. Αρχικά στην Μακάμπι Ριζόν όπου σε 24 παιχνίδια είχε μέσο όρο 11.3 πόντους και 5.3 ριμπάουντ, ενώ μετά μεταγράφηκε για 9 ματς στην Χάποελ Τελ Αβίβ, έχοντας 7,8 πόντους και 4,6 ριμπάουντ.

Greek A1 club Aris Thessaloniki has offered forward/center Deshawn Stephens a deal, @Sportando has learned. He played in Israel with Maccabi Rishon LeZion and Hapoel Tel Aviv last season.

— Nicola Lupo (@NicolaLupo99) August 28, 2019