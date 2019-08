Πήρε Άουτλο το Λαύριο (pic)

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λαυρίου για τον Ταιρόν Άουτλο.

«Η ΚΑΕ Λαύριο ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου (19/08/1995)Αμερικανού guard-forward (1.98m) Tyrone Outlaw!

NCAA: o Αμερικανός ‘’bomber’’ είναι απόφοιτος του Virginia Polytechnic Institute & State University και στην κολεγιακή του καριέρα σε 98 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα 6.9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και ποσοστό 42,3% στα σουτ 3 πόντων (την περσινή σεζόν είχε 45.4%!).

NCAA Career Highs (ανά στατιστική κατηγορία οι υψηλότερες επιδόσεις του): 24 pts, 11 rebs, 8 τρίποντα (Field Goals Made), 3 blocks.

Personal life: ο Ty έχει γεννηθεί στο Roxboro (North Carolina)... Είναι γιος του Tyrone Outlaw Sr και της Patricia Bumphus... Έχει πτυχίο στην Επικοινωνία και τη Ρητορική.

Ty, congratulations for being part of our team! We look forward to the success of our basketball team with you. Welcome aboard!».