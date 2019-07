O κάθετος πράκτωρ!

Τι σημαίνει «κάθετος» παίκτης; Ο Μπλατ χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερη έκφραση όταν αναφέρεται σε αυτό το στοιχείο το οποίο θεωρεί-και με το δίκιο του-μεγάλη αρετή για έναν παίκτη. Πολύ συχνά λοιπόν λέει «to play from north to south and from east to west» για να προσδιορίσει την ευχέρεια ενός παίκτη να κινηθεί από το βορρά ως το νότο και εκ δυσμών προς ανατολάς. Το πρώτο… δρομολόγιο αφορά την κίνηση από πάνω προς τα κάτω και το δεύτερο έχει να κάνει με τα πλάγια βήματα. Διαγνώσθηκε λοιπόν από τη μελέτη του βίντεο ότι ο Μπόλντουιν μπορεί να κινείται κάθετα, να προκαλεί ρήγματα στις αντίπαλες άμυνες και να κάνει τα kick out.