Προμηθέας: Ανακοίνωσε τον Λόουερι (pic)

Την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ ανακοίνωσε επίσημα ο Προμηθέας.

Ο 31χρονος παίκτης υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Πατρινούς και θα τους ενισχύσει στην προσπάθειά τους στο EuroCup.

Ο Λόουερι επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά τη σεζόν 2015-16, όταν και αγωνίστηκε στην Κηφισιά, ενώ το 2014 πέρασε και από τον Κόροιβο.

Τελευταίος του σταθμός ήταν η Πολωνία και η Τορούν (12.8π., 6.4ασ., 3.7ρ.).

Η ανακοίνωση:

«H KAE Προμηθέας Πάτρας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Robert Lowery και τον καλωσορίζει στην οικογένεια του Συλλόγου.

Ο γεννημένος την 23η Δεκεμβρίου 1987 στο Forestville του Maryland των Η.Π.Α. ύψους 1.88, guard φοίτησε στο Cecil College και University of Dayton (NCAA). Ο Ρόμπερτ Λόουερι ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ευρώπη από την Saar-Pfalz Braves (Β΄ Γερμανίας) το 2010-11 και συνέχισε στις Levharti Chomutov (Τσεχία) το 2011-12, Best Balıkesir (Β΄ Τουρκίας) το 2012-13 και Lighthouse Trapani (Β΄ Ιταλίας) το 2013-14. Το 2014 αγωνίστηκε στην Basket League, με τα χρώματα του Κόροιβου Αμαλιάδας, όπου έμεινε ως τις αρχές Δεκεμβρίου έχοντας 16.8 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 2.4 κλεψίματα, ενώ στην συνέχεια (2015) πήγε στην VEF Rīga, με την οποία κατέκτησε το Πρωτάθλημα Λετονίας. To 2015 επέστρεψε στην Basket League και την Νέα Κηφισιά, όπου είχε 16.2 πόντους, 5.2 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ 1.3 κλεψίματα και 18.2 στην αξιολόγηση, αλλά έφυγε στις αρχές του 2016 για την Γερμανία και την Alba Berlin, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Γερμανίας. Τη σεζόν 2016-17 πήγε στην Astana, με την οποία αγωνίστηκε στην VTB League και στις εγχώριες διοργανώσεις, στο Καζακστάν και όπου βρήκε τον παλιό του προπονητή στην Κηφισιά, Ηλία Παπαθεοδώρου αλλά και τους νέους του συμπαίκτες στον Προμηθέα, Λεωνίδα Κασελάκη και Δημήτρη Κατσίβελη, μαζί με τους οποίους κατέκτησε το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο του Καζακστάν, ενώ την περίοδο 2017-18 αγωνίστηκε στην Antalya BSB (Β΄ Τουρκίας).

Κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο 2018-19 ο Ρόμπερτ Λόουερι αγωνίστηκε στην πολωνική Toruń, όπου είχε 12.8 πόντους, 3.7 ριμπάουντ, 6.4 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Ήταν φιναλίστ του Πρωταθλήματος Πολωνίας, αφού ηττήθηκε στον Τελικό με 4-3 από την Anwil Włocławek, ενώ στο BCL αποκλείστηκε στον 3ο προκριματικό γύρο από την γερμανική medi Bayreuth, παρότι είχε καταφέρει ν’ αποκλείσει προηγούμενα την ισπανική Movistar Estudiantes. Είχε 12.8 πόντους, 3.7 ριμπάουντ, 6.4 ασίστ και 1.2 κλεψίματα».