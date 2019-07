Ποιος ΕΣΑΚΕ και ποιες ΚΑΕ;

Ο Χολαργός έσκασε στην αρχή της διαδρομής. Μια χρονιά στην μεγάλη κατηγορία ήταν αρκετή ώστε η ομάδα του βορείου τομέα να ξετιναχτεί οικονομικά.

Αλλά δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν ουκ ολίγες αναξιοπαθούσες οικονομικά ΚΑΕ ( τρομάρα τους για ΚΑΕ) που θα την συντροφεύσουν και συγχρόνως θα κατανοήσουν το δράμα της.

Ο Πανιώνιος τα τελευταία σχεδόν δυο χρόνια την περνά στην εντατική μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Και αν ο Χολαργός αποτελεί μια παρουσία που συγκινεί μόνο όσους διαμένουν εντός ή στα πέριξ του Δήμου, δεν μπορείς να πεις το ίδιο για τον Πανιώνιο!

Ομάδα με σημαντική παρουσία στην μεγάλη κατηγορία , με κοινό μπασκετικό , με τίτλους και διακρίσεις ,με παίκτες σημεία αναφοράς για το άθλημα.

Και αν για την ομάδα της Νέας Σμύρνης έχεις να πεις πολλά και να θυμηθείς άλλα τόσα, τότε τι να πρωτοπείς και να διηγηθείς από τα περασμένα μεγαλεία των δυο μεγάλων της Θεσσαλονίκης. Για τον Αρη και τον ΠΑΟΚ.

Αμφότεροι οικονομικά βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού , ελπίζοντας λόγω ονόματος σε κάποιο θαύμα!

Κιτρινόμαυροι και ασπρόμαυροι θα μαζεύουν πενταροδεκάρες να βγάλουν την χρονιά.

Η Κύμη στα ζόρια , μια από τα ίδια το Λαύριο με τον Κολοσσό και όσο για το Ρέθυμνο όλα εξαρτώνται από τον κουμπαρά του Ζομπνάκη. Το μεγάλο πάντως εγχείρημα που επιχειρήθηκε πριν από μερικά χρόνια , το Ρέθυμνο να μετατραπεί σε ομάδα όλου του νησιού απέτυχε παταγωδώς.

Συμπερασματικά όταν σε μια ολόκληρη κατηγορία 14 ομάδων μόνο 6 δεν παρουσιάζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα –προς το παρόν- (ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΟΣΦΠ , ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΗΦΑΙΣΤΟΣ) που να απειλούν την βιωσιμότητα και την μακροημέρευση τους , μιλάμε δηλαδή για λιγότερες από τις μισές , αδυνατώ να καταλάβω γιατί αυτή η κατηγορία λέγεται ακόμα επαγγελματική!!!

Τι επαγγελματική δηλαδή , κάτω από ποιους όρους και κυρίως κάτω από ποιες συνθήκες και προοπτικές.

Τι του λείπει του ψωριάρη , φούντα με μαργαριτάρι που λέει και ο θυμόσοφος λαός.

Ανώνυμες εταιρείες κατά τ’ άλλα. Δεν έχουν να αγοράσουν παίκτες αξίας , δεν έχουν να πληρώσουν αυτούς που θα παίξουν , ψάχνουν να βρουν πως θα αποπληρώσουν αυτούς που αγωνίστηκαν, έσοδα λιγοστά , ικέτες οι περισσότεροι σύλλογοι στον ναό των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και μάλιστα από τον κρατικό κορβανά και όλο αυτό ονομάζεται επαγγελματική κατηγορία καλαθόσφαιρας.

Αφού οι περισσότεροι και ανάμεσα τους βαριά ονόματα και φανέλες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υπάρχουσες συνθήκες γιατί αυτή η κατηγορία δεν αλλάζει οικονομικό καθεστώς και από επαγγελματική να μετατραπεί σε κατηγορία αμειβομένων καλαθοσφαιριστών.

Τι νόημα έχει για το ίδιο το άθλημα και όχι φυσικά για τους παράγοντες που πουλάνε μούρη η ύπαρξη αυτών των ομάδων σε επαγγελματική κατηγορία.

Αφού δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν!

Πώς θα διεξαχθεί φέτος πρωτάθλημα κανονικό και όχι παρωδία; Και πρωτάθλημα κανονικό λογίζεται αυτό που έχει την ανταπόκριση των φίλων του αθλήματος.

Για ποια λοιπόν επαγγελματική κατηγορία μιλάμε όταν σ’ αυτήν ο ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές όπως όλα δείχνουν θα απουσιάζει και αναφέρομαι στον Ολυμπιακό και οι υπόλοιπες 8 θα βάζουν το χέρι στην τσέπη και δεν θα βρίσκουν ούτε φόδρα με αποτέλεσμα η παρουσία τους να είναι τυπική;;;

Ας φτιάξουν λοιπόν μια κατηγορία οι 6 εύρωστες ΚΑΕ ας συμπεριλάβουν και τον Ηρακλή ( η επιστροφή του Γηραιού είναι η μόνη ευχάριστη είδηση για το άθλημα) και ας παίξουν μεταξύ τους όσα παιχνίδια θέλουν! Play off, play out, play in , playboy , play bouzouki, ότι γουστάρουν.

Οι υπόλοιποι ας συγκροτήσουν με την τωρινή Α2 μια κατηγορία όλοι μαζί αλλά σε καθεστώς αμειβομένων αθλητών.

Το πράμα πλέον μιλά από μόνο του. Είτε μας αρέσει είτε όχι μισή επαγγελματική κατηγορία σηκώνει η αγορά. Για τόσο είμαστε!

Απαλλαγμένες από τα βαρίδια μιας ΚΑΕ οι ομάδες αυτές ας επιχειρήσουν μια επανεκκίνηση που θα βοηθήσει να σταθούν και πάλι στα πόδια τους , συμμετέχοντας σε ένα πρωτάθλημα κομμένο μια ραμμένο στα μέτρα και στις δυνατότητές τους.

Σε ένα πρωτάθλημα με τους δικούς του κανόνες και λειτουργίες. Που θα επιτρέπει την συμμετοχή δυο ξένων και ενός κοινοτικού ή κάτι ανάλογο! Σε ένα πρωτάθλημα που θα δίνει την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις υποδομές τους χωρίς να μπαίνουν στην διαδικασία να ξοδεύουν αλόγιστα.

Έτσι θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε κανονικό πρωτάθλημα με τις φανέλες κανονικών ομάδων και νέα παιδιά όπως αυτά που είδαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα να σκορπίζουν στον άνεμο από τους Γάλλους συνομήλικους τους.

Γιατί αυτά τα παιδιά καλό είναι να σκεφτούμε , πριν τα περάσουμε από την μηχανή του κιμά , όπως συνηθίζουμε άλλωστε , συζητώντας και αναλύοντας πόσο ταλέντο έχουν και πόσες δυνατότητες , ότι πρακτικά και ουσιαστικά είναι αθλητές χωρίς ομάδες!

Ανεξάρτητα από την ιστορία και την δυναμική τους και από την στιγμή που αυτά τα στοιχεία δεν κεφαλαιοποιούνται στην αγορά οι οι προβληματικές οικονομικά ομάδες αν δεν συγκρουστούν με τις αυταπάτες και των μεγαλοϊδεατισμό δεν έχουν καμία τύχη να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν περιέλθει. Κάθε πέρσι θα είναι και καλύτερα και κάθε χρόνο θα βουλιάζουν και πιο βαθιά στην τρύπα που άνοιξαν οι ίδιοι στο νερό!!!