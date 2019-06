Ντένμον: «Δεν υπέγραψα σε καμιά ομάδα, είμαι free agent» (pic)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκους Ντένμον για τα επόμενα 2 έτη, όμως ο παίκτης έχει άλλη άποψη.

Ο Αμερικανός έγραψε στο twitter πως δεν υπέγραψε με καμιά ομάδα και είναι free agent.

«Για αυτούς που ανησυχούν, δεν έχω υπογράψει με καμιά ομάδα και είμαι free agent. Μπορώ να συζητήσω τα μελλοντικά μου σχέδια», έγραψε.

Το ίδιο υποστηρίζει και ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

To whom it may concern I have not signed with any Team yet and I am a FREE AGENT and open to discuss future plans!!!

— Marcus Denmon (@MizzouMonster12) 24 Ιουνίου 2019