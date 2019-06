Πιτίνο: «Επιτελείο 5 αστέρων!» (pics)

Με διαδοχικές αναρτήσεις στο twitter, ο Ρικ Πιτίνο ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, τον κόσμο του Παναθηναϊκού αλλά και το τεχνικό επιτελείο του για την κατάκτηση του double με τους «πράσινους».

Δείτε όσα πόσταρε:

What a year! Thx Panathinaikos players. Thx to my great staff. Thx to the fans for making me feel so special and thx to a great owner! pic.twitter.com/gDPr0kpQe2

— Rick Pitino (@RealPitino) June 14, 2019