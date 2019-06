Ο Αμερικανός προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε στο twitter πως, «ήταν ωραίο που είδα τον θρύλο του Παναθηναϊκού Δημήτρη Διαμαντίδη στην προπόνηση. Του πρότεινα συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου για 14 μέρες κι αρνήθηκε. Σπουδαίος άντρας, αλλά θα έπρεπε να έχει πάρει τα λεφτά».

Great seeing PAO legend Dimitri Diamantidis at practice. Offered him a 14 day contract for a million euros and he declined. Special man but he should have taken the money

— Rick Pitino (@RealPitino) 6 Ιουνίου 2019