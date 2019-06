ΑΕΚ - Προμηθέας: Για 17η φορά ημιτελικός «χωρίς αύριο»

Η επίσημη ιστοσελίδα της Basket League αναφέρει πως, «αυτό θα συμβεί για 7η φορά σε σειρά best of five. Στις προηγούμενες 16 περιπτώσεις αγώνα... δίχως αύριο στα ημιτελικά, οι ομάδες που είχαν το πλεονέκτημα έδρας και έδωσαν το τελευταίο ματς στις έδρες τους, μέτρησαν 14 νίκες.

Δεν τα κατάφερε μόνο ο Ολυμπιακός το 1998 απέναντι στον ΠΑΟΚ (55-58 και 1-2) και ο Άρης κόντρα στον Ολυμπιακό το 2007 (75-83 και 2-3).

Η ΑΕΚ θα βρεθεί για τέταρτη φορά σε αυτή τη θέση και σε αυτή τη φάση των playoffs, μετά το 1998 (1-2 με τον Παναθηναϊκό), το 2000 (1-2 με τον Παναθηναϊκό) και το 2003 (2-1 τον Ολυμπιακό)».