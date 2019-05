Με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter, ο Αμερικανός γκαρντ της ΑΕΚ ανέφερε ότι «δεν υπάρχει χρόνος να μιλήσουμε τίποτε άλλο, παρά μόνο για τα ημιτελικά! Απόλυτα συγκεντρωμένος!»

No time to talk about nothing but the semifinals! Locked in

— Jordan Theodore (@J__Theo25) 27 Μαΐου 2019