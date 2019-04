Συγχαρητήρια του Άρη στον Αλέξανδρο Καλαϊτζάκη

Στην ενημέρωσή της, η ΚΑΕ Άρης αναφέρει: «Μεγάλη τιμή για τον ΑΡΗ και τον Αλέξανδρο Καλαϊτζάκη αποτελεί η πρόσκληση που δέχθηκε ο 16χρονος γκαρντ να δώσει το «παρών» στο «Adidas Next Generation All Star Game U-16», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Βιτόρια, στο περιθώριο του Final Four της Euroleague (15-19 Μαΐου 2019). Ο διεθνής με την Εθνική Παίδων, παίκτης των «κίτρινων» θα ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς επιλέχθηκε με άλλους 11 αθλητές απ’ ολόκληρη την Ευρώπη που διακρίνονται στις ηλικίες αυτές, να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο Καλαϊτζάκης θα έχει την ευκαιρία να διαφημίσει το ταλέντο του και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του κόντρα στους καλύτερους, σε μια διοργάνωση που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον».