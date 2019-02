Πιτίνο: Επισκέφθηκε την Ακρόπολη! (pic)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ γνώρισε και τα μνημεία της Αθήνας κι επισκέφθηκε την... ξακουστή Ακρόπολη!

Ο Πιτίνο ανέβασε και φωτογραφία στο twitter από την βόλτα του.

Visited the Acropolis with ex-player Dillon Avare. Stood on Mars Hill where Apostle Paul gave his last speech to the Athenians. Apparently they listened like @Specter_Smit

Paul left Athens and went to Corinth. pic.twitter.com/PHJqxdkfmf

— Rick Pitino (@RealPitino) 5 Φεβρουαρίου 2019