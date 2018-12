Το «Christmas All Star» του Άρη

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Άρης αναφέρει: «Γίνε κι εσύ ένας All Star και πάρε μέρος στο 1ο «Christmas All Star», που διοργανώνει ο ΑΡΗΣ την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι. Δέκα έξι τυχερές τριάδες θα παίξουν «3 on 3» στο θρυλικό «Nick Galis Hall» και τις ομάδες που θα προκριθούν στο Final Four θα συμπληρώσει από ένας παίκτης της ανδρικής ομάδας μας.

Την ίδια μέρα θα διεξαχθεί φιλικός αγώνας των παιδιών που συμμετέχουν στις Ακαδημίες του ΑΡΗ, αλλά και διαγωνισμός τρίποντων, ενώ θα υπάρξουν αρκετές εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες. Για τους αγώνες «3 on 3» και το διαγωνισμό τρίποντων, δηλώστε συμμετοχή στο press@arisbc.gr, από σήμερα Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου μέχρι την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου.

Οι τριάδες και όσοι θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό τριπόντων, θα επιλεγούν μετά από κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί απευθείας από τα Social Media της ΚΑΕ ΑΡΗΣ».