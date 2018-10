«Πράσινες» ευχές στον Γκιστ (pic)

Ο αγαπημένος παίκτης των «πρασίνων» έχει σήμερα (26/10) τα γενέθλιά του και σίγουρα θα θέλει να το γιορτάσει με μια νίκη επί της Ζαλγκίρις (26/10, 21:00).

Το «τριφύλλι» έγραψε στο twitter: «Χρόνια πολλά στον Τζέιμς Γκιστ που έχει σήμερα τα γενέθλιά του! Του ευχόμαστε υγεία, χαρά και πολλές επιτυχίες!».

Happy Birthday James Gist! We wish you all the best! #paobc pic.twitter.com/CQfd8BHEAB

