Ανακοίνωσε Μπέντιλ το Περιστέρι

Αναλυτικά:

«Η Κ.Α.Ε. Περιστέρι Βίκος Cola ανακοινώνει την απόκτηση του Ben Bentil. Ο 23χρονος (29/3/1995) power forward από την Γκάνα, άλλοτε παίκτης του ΝΒΑ, θα ενισχύσει τις προσπάθειες του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019. Παράλληλα, ανακοινώνεται το τέλος της συνεργασίας με τον Igor Kesar. Η διοίκηση του συλλόγου του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Who is who

Απόφοιτος του Providence College, ο Ben Bentil έγινε Draft pick το καλοκαίρι του 2016 όταν οι Boston Celtics τον επέλεξαν στο Νο51! Το ντεμπούτο, ωστόσο, στον “μαγικό κόσμο” έγινε με άλλη ομάδα. Έχοντας αποδεσμευτεί από “Κέλτες” τρεις μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο γεννημένος στο Σεκόντι-Τακοράντι βρέθηκε στην D-League φορώντας την φανέλα των Fort Wayne Mad Ants κι αφού στο μεσοδιάστημα αγωνίστηκε για 11 παιχνίδια στην κινεζική λίγκα με τους Xinjiang Flying Tigers.

Στις 26 Φεβρουαρίου του 2017 υπέγραψε δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Dallas Maveriks και τρεις ημέρες μετά, έγινε ο πρώτος παίκτης από την Γκάνα που αγωνίζεται στο ΝΒΑ. Δεν κατάφερε όμως να σκοράρει στο ντεμπούτο του, ούτε και στα επόμενα δύο παιχνίδια με αποτέλεσμα να μην του ανανεωθεί το συμβόλαιο και να επιστρέψει στους Fort Wayne Mad Ants.

Την σεζόν 2017-2018 συμπεριλήφθηκε στο ρόστερ των San Antonio Spurs για το Summer League δίχως όμως να βρει νέο συμβόλαιο στο ΝΒΑ. Αντ’ αυτού, του το πρόσφερε η γαλλική Champagne Châlons-Reims με την οποία σημείωσε 11.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ στα 20 παιχνίδια που αγωνίστηκε πριν πάρει μεταγραφή για την Μπιλμπάο. Με την ισπανική ομάδα έπαιξε σε 12 αγώνες έχοντας κατά μέσο όρο 3.7 ριμπάουντ, 2.2 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ».