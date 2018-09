Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νίκολα Λούπο, η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχει εκφράσει επίσημα το ενδιαφέρον της στον Αμερικανό, που την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην G-League και τους Sioux Falls Skyforce (7.0π., 5.5ρ.).

Hearing that free agent big man Jimmie Taylor has received an offer from Greek team Panionios. He spent last season with the Sioux Falls Skyforce of the NBA G League.

