«Λιώνει» στην προπόνηση ο Αντώνης Κόνιαρης ενόψει της νέας σεζόν.

Ο παίκτης του ΠΑΟΚ πήγε στο PAOK Sports Arena και ξεκίνησε την ατομική προπόνηση στα τρίποντα.

«Antonis Koniaris will be on fire this season. Ατομική προπόνηση του Αντώνη Κόνιαρη στα σουτ τριών πόντων», ήταν η ανάρτηση της ΚΑΕ.