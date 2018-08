«Πράσινες» ευχές στον ΝτεΣόν Τόμας (pic)

Ο Αμερικανός φόργουορντ θα περάσει την... ξεχωριστή -για εκείνον- μέρα μέσα στο γήπεδο, αφού οι «πράσινοι» έχουν προπόνηση, στη συνέχεια το φιλικό με τους Lions του Μπουρούση, ενώ θα ακολουθήσει η αναχώρηση για την Πορταριά όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

«Χρόνια πολλά στον @DT1UpNComin που έχει σήμερα τα γενέθλιά του! Του ευχόμαστε υγεία, χαρά και πολλές επιτυχίες!» ανέφερε η ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ.

