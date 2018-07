Τζέιμς για Χάνεϊκατ: «Είναι τρελό»! (pic)

Ο Χάνεϊκατ που αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα σκοτώθηκε στο σπίτι του στην Καλιφόρνια έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς. Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC μετέφερε πλάνα από την οικεία ενώ συγκλονισμένοι οι παίκτες στέλνουν τα συλληπητήρια τους μέσω Twitter.

«Wow wow wow wow. Οι προσευχές στην οικογένειά σου... Είναι τρελό» εξήγησε από την πλευρά του ο Μάικ Τζέιμς.

Wow wow wow wow. Prayers up for your family Brodie. That shit crazy https://t.co/CO59s8XOyX

— Mike James (@TheNatural_05) 7 Ιουλίου 2018