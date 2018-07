Πήρε ΛιΝτέι ο Ολυμπιακός! (vids)

Ο Ντέιβιντ Μπλατ «ψώνισε» από Ισραήλ!

Ο 59χρονος προπονητής κινήθηκε για την απόκτηση του Ζακ ΛιΝτέι, ο οποίος αναδείχθηκε 2ος σκόρερ του ισραηλινού πρωταθλήματος την σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζακ ΛιΝτέι. Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ συμφώνησε με την ομάδα μας για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Το Who is Who

Ο Ζακ ΛιΝτέι γεννήθηκε στις 30 Μαίου του 1994 στο Ντάλας (Τέξας) και έχει ύψος 2.01μ.

Σε κολεγιακό επίπεδο έχει φορέσει τις φανέλες των South Florida (2012–2014) και Virginia Tech (2015 - 2017).

Το καλοκαίρι του 2017 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Hapoel Galil Gilboaκαι σε 37 αγώνες στην ισραηλινή λίγκα είχε κατά μέσο όρο 19.5 πόντους (80% στις βολές, 53% στα δίποντα και 37% στα τρίποντα), 8.0 ριμπάουντ και 1.3 κοψίματα.

Την περσινή σεζόν αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ του Ισραηλινού πρωταθλήματος και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία 5άδα της λίγκας.

Επίσης είναι κάτοχος ενός ξεχωριστού ρεκόρ... Στις 9 Δεκεμβρίου του 2017 στην αναμέτρηση της ομάδας του με την Hapoel Jerusalem πέτυχε 22 πόντους, μάζεψε 20 ριμπάουντ και έγινε ο πρώτος παίκτης (μετά το 2014 και τον Ντιμόν Σίμπσον) στην ισραηλινή λίγκα που έκανε νταμπλ νταμπλ με +20 σε πόντους και ριμπάουντ».