Θυμήθηκε το 24ο ο Παναθηναϊκός (pic)

Το «τριφύλλι» επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-2 στη σειρά, με τον Αλβέρτη να έχει 23 πόντους, τον Ρεμπράτσα 18 και τον Μποντιρόγκα 16.

Η «πράσινη» ΚΑΕ θυμήθηκε αυτή την σημαντική ημέρα στην ιστορία του συλλόγου.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: Ιούνιος 23, 2001 Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται Πρωταθλητής Ελλάδας για 24η φορά στην ιστορία του.

ON THIS DAY: June 23, 2001 Panathinaikos BC becomes the Greek League Champion for the 24th time in the club’s history. #GreenMemories #OnThisDay #paobc pic.twitter.com/9NZT97Lc2U

