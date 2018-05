Ο ψηλός του Ολυμπιακού πλέον ανήκει στην Octagon, στην οποία ανήκει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Στην εν λόγω εταιρεία πήγε πρόσφατα και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

One more @EuroLeague player joins our agency, as we are thrilled to welcome the big man @JamelMc1 of @olympiacosbc to the family #octagon pic.twitter.com/7PO39IVBWA

