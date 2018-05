Στο 23' ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε από τον αγώνα με το «τριφύλλι», μετά το αντιαθλητικό και την τεχνική ποινή που πήρε.

Ο Γκριν στην συνέχεια τοποθετήθηκε επί του θέματος, μέσω του προφίλ του στο twitter.

«Η πράσινη ομάδα δεν χρειάζεται καμία βοήθεια», ήταν το σχόλιο του 32χρονου παίκτη.

The #GreenTeam don’t need any help.

— Mike Green (@MrMikeGreen10) 11 Μαΐου 2018