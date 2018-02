Οι cheerleader της Ζαλγκίρις στο All Star Game (vids)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Η ενημέρωση του ΕΣΑΚΕ αναφέρει, «Το All Star Game είναι πάνω από όλα διασκέδαση και χαρά! Γι’ αυτό πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το show είναι πλούσιο κατά την διάρκεια του εορταστικού διημέρου. Οι φίλες και οι φίλοι που θα παρακολουθήσουν το ΕΚΟ All Star Game ’18 θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο θεαματικό πρόγραμμα στο «Δημήτριος Τόφαλος» της Πάτρας το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Τους φιλάθλους του ΕΚΟ All Star Game ’18, θα ξεσηκώσουν κατά την διάρκεια του αγώνα της Κυριακής (11/2, 18:00) μεταξύ των Greek Stars – World Stars οι cheerleaders της Ζαλγκίρις Κάουνας. Οι cheerleaders της Ζαλγκίρις από το 2008 δίνουν το «παρών» σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις μπάσκετ και διασκεδάζουν με το εντυπωσιακό πρόγραμμα τους μικρούς και μεγάλους. Για το ΕΚΟ All Star Game ’18 έχουν ετοιμάσει μοναδικές θεαματικές χορογραφίες!

Κατά την διάρκεια του διημέρου (10-11/2) οι μικροί και μεγάλοι φίλοι του ΕΚΟ All Star Game ’18 θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να διασκεδάσουν με το show της χορευτικής ομάδας «Art of Soul», που διακρίθηκε στην εκπομπή «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο». Οι φίλαθλοι θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους «Art of Soul», στο περίπτερο του ΕΚΟ All Star Game ’18, στις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (10/2) στην πλατεία Β. Γεωργίου Α’ και στο «Δημήτριος Τόφαλος» κατά την διάρκεια του διημέρου (10/2-11/2)».