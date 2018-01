Ο ΕΣΑΚΕ θυμήθηκε το All Star Game του 2015

Αναλυτικά το αφιέρωμα του ΕΣΑΚΕ όπως το δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του πρωταθλήματος:

«Το 13ο All Star Game είχε την αύρα δύο θρύλων του Παγκόσμιου μπάσκετ. Ο Ντομινίκ Ουίλκινς και ο Σαρούνας Μαρτσουλιόνις είχαν κάνει ακόμη πιο λαμπρή τη γιορτή του ελληνικού μπάσκετ την οποία είχε φιλοξενήσει τον Απρίλιο του 2005 η Πάτρα για 3η φορά στην ιστορία. Ο Νίκος Μπάρλος παίζοντας κυριολεκτικά στο σπίτι του, οδήγησε την ελληνική ομάδα στην 3η συνεχόμενη νίκη της επί των ξένων all star κερδίζοντας τον τίτλο του MVP ενώ ο Τόμπι Μπέιλι και ο Δημήτρης Τσαρούχας είχαν κερδίσει τους διαγωνισμούς καρφωμάτων και τριπόντων αντίστοιχα. Το esake.gr συνεχίζει την παρουσίαση των All Star Games του ελληνικού μπάσκετ, μετρώντας αντίστροφα για τη γιορτή της Πάτρας (10, 11 Φεβρουαρίου).

Τα είχε όλα το 13ο All Star Game, το 3ο που έγινε στην Πάτρα και το 1ο που φιλοξένησε το ΔΑΚ «Δ.Τόφαλος» που θα γίνει το επίκεντρο του ελληνικού μπάσκετ και στο διήμερο 10, 11/2. Είχε τη λάμψη που του προσέδιδε η παρουσία του Ντομινίκ Ουίλκινς και του Σαρούνας Μαρτσουλιόνις, είχε το σασπένς που του έδωσε το παιχνίδι που κρίθηκε στον πόντο –το τρίτο σε διάστημα πέντε χρόνων- είχε βέβαια θέαμα τόσο στον διαγωνισμό καρφωμάτων όσο και στη διάρκεια του αγώνα ενώ είχε και μια έκπληξη στο πρόσωπο του Δημήτρη Τσαρούχα.

Με την αθρόα συμμετοχή του κοινού αφού ξεπεράστηκαν οι 61.000 ψήφοι στη διαδικασία επιλογής των παικτών και των προπονητών, το ενδιαφέρον και η συμμετοχή ήταν εκ προοιμίου εξασφαλισμένα. Ο κόσμος που κατέκλυσε το ΔΑΚ «Δ.Τόφαλος» έφυγε με τη σιγουριά ότι παρακολούθησε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα All Star Games κι ας παρακολούθησε το παιχνίδι με το μικρότερο σκορ στην ιστορία του θεσμού (153 πόντοι).

Η ελληνική ομάδα, με τους Γιαννάκη και Κατσικάρη στον πάγκο της, έφτασε στη νίκη με 77-76 με τον Νίκο Μπάρλο να της δίνει «μεγάλα» καλάθια και τελικά να κερδίζει τον τίτλο του MVP αφού γνώριζε τα κατατόπια ως Πατρινός αλλά και ως παίκτης του Απόλλωνα εκείνη την εποχή. Ο Ντεχουάν Κόλινς οδήγησε επιθετικά τους ξένους που είχαν στον πάγκο τους τον Ομπράντοβιτς και τον Πρέλεβιτς.

ΕΛΛΗΝΕΣ: Ζήσης 2, Σπανούλης 6 (1), Χαρίσης, Βασιλειάδης 8, Διαμαντίδης 2, Χατζής 5 (1), Μπάρλος 18 (2), Οικονόμου 5 (1), Τσαρτσαρής 9, Βασιλόπουλος 12 (2), Αλβέρτης 3 (1), Σχορτσιανίτης.

ΞΕΝΟΙ: Μουλαομέροβιτς 6 (1), Λάκοβιτς, Κουτλουάι, Κόλινς 14 (2), Τρεντ 4, Ουάτσον 13, Νίτσεβιτς 3, Μπέιλι 8, Στακ 3, Χάτσον 6, Μάικλ 11 (1), Μπατίστ 8.

Ο Τόμπι Μπέιλι σήκωσε στο πόδι το «Δ.Τόφαλος»

Ο διαγωνισμός καρφωμάτων υποσχόταν εξ αρχής μια μεγάλη μάχη. Η συμμετοχή παικτών με μεγάλη έφεση στο θέαμα όπως ο Τόμπι Μπέιλι, ο Νικολάι Πάντιους, ο Πιτ Μάικλ ή ακόμη και οι Έλληνες Άκης Καλλινικίδης και Αλέξανδρος Τσαμάτος δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο. Υπό το βλέμμα του μετρ του είδους και αντιπροέδρου των Ατλάντα Χοκς Ντομινίκ Ουίλκινς, επιδόθηκαν σε εντυπωσιακές προσπάθειες με τον Μπέιλι που εκείνη τη σεζόν έπαιζε στην ΑΕΚ να κερδίζει τον τίτλο και το χειροκρότημα του κόσμου.

Στον διαγωνισμό των τριπόντων οι Βλάντο Σκεπάνοβιτς, Ντίλαν Πέιτζ, Χρήστος Χαρίσης, Νίκος Χατζής και Κώστας Βασιλειάδης βρήκαν τον… μάστορα τους στο πρόσωπο του Δημήτρη Τσαρούχα. Ο παίκτης του Ηλυσιακού έκανε την έκπληξη και κέρδισε τον τίτλο».