Πριν από τρία χρόνια και δη στις 9 Ιανουαρίου 2015, ο Τάρπλεϊ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 50 ετών και η ΚΑΕ Ολυμπιακός θυμήθηκε το πέρασμά του από την ομάδα.

«Τρία χρόνια χωρίς τον Ρόι Τάρπλεϊ... We will never forget you... #RIP #RoyTarpley» ήταν το μήνυμα των «ερυθρολεύκων» στα social media.