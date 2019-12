Την καλύτερη του βραδιά στο ΝΒΑ έζησε ο Μπεν Σίμονς.

Ο γκαρντ των Σίξερς είχε 34 πόντους (12/14 σουτ) απέναντι στους Καβς και πέτυχε ρεκόρ καριέρας.

Μάλιστα το συνδύασε με τριποντάρα, η οποία ήταν η 2η στην καριέρα του στη λίγκα.

Απολαύστε τον

@BenSimmons25 pours in 34 PTS (12-14 FGM, 1-1 3PM) to lead the @Sixers to 11-0 at home! pic.twitter.com/YCFdOnMjEk

— NBA (@NBA) December 8, 2019