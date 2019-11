Είναι ένας εκ των κορυφαίων σουτέρ που έχουν περάσει από το ΝΒΑ.

Μπορεί να έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια, ωστόσο ο πρώην παίκτης των Κινγκς έδειξε πως το έχει ακόμα.

Έβαλε για πλάκα 13/13 τρίποντα στην προπόνηση της ομάδας και σίγουρα ο Μπιέλιτσα που βρισκόταν δίπλα του απόλαυσε δωρεάν μαθήματα από τον μάστερ του είδους.

Peja 11/11 from three with no warmup after practice.

pic.twitter.com/EzqCESonoM

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 23, 2019