Στη Scotiabank Arena βρίσκονται οι Μπακς και θέλουν να κάνουν το break για να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 3-3 και να γλιτώσουν τον αποκλεισμό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει το ζέσταμα του στο γήπεδο, λίγο πριν την μεγαλύτερη μάχη της σεζόν για τα... ελάφια.

Δείτε την προθέρμανση του Greek Freak.

Giannis arrives & takes the floor for ECF Game 6 in Toronto! #FearTheDeer #NBAPlayoffs

(1) MIL 2-3 (2) TOR

8:30pm/et@NBAonTNT pic.twitter.com/31tg0LE8hz

— NBA (@NBA) 25 Μαΐου 2019