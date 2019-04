Σέλτικς: Το καλύτερο 4ο δεκάλεπτο σε playoffs από το 2002! (pic)

Οι Πέισερς φλέρταραν με το break μέσα στη Βοστώνη, αλλά ένα εκπληκτικό 4ο δωδεκάλεπτο (31-12, έφερε τη σειρά στο 2-0.

Η διαφορά των 19 πόντων των Κελτών είναι η μεγαλύτερη για 4η περίοδο στα playoffs από το 2002.

Τότε στο Game 3 των τελικών Ανατολής κόντρα στους Νετς, είχαν καταφέρει να φτάσουν στο +25.

Ίρβινγκ και Τέιτουμ ήταν οι πρωταγωνιστές της χθεσινής νίκης.

The Celtics take a 2-0 series lead against the Pacers behind a 31-point 4th quarter.

Boston outscored Indiana by 19 points in the final quarter, their largest point differential in a 4th quarter in the playoffs since Game 3 of the 2002 Conference Finals vs Nets (+25). pic.twitter.com/8cpYGmQFjm

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 18 Απριλίου 2019