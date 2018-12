Γι' αυτόν, πλέον, κάτι τέτοια καρφώματα είναι... ψωμοτύρι! Ο Τζέιμς ΛεΜπρον ήταν εντυπωσιακός στη φάση που θα δείτε καρφώνοντας με μανία στην ρακέτα των Χόρνετς.

"LOOK OUT!" ... LeBron James (17 PTS, 7 REB, 5 AST) punches it home for the @Lakers!

Halftime on NBALP:#LakeShow 57#Hornets30 50

https://t.co/cYXnbWzIYB pic.twitter.com/js2QoGUP9w

— NBA (@NBA) December 16, 2018