Βγήκε MVP κι έβγαλε no look ασίστ ο Ντε Κολό (pic & vid)

O Γάλλος γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης στη VTB League και πήρε το βραβείο του πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Ενισέι. Στις αρχές του ματς βρήκε ωραία τον Αντρέι Βοροντσέβιτς, ο οποίος σκόραρε για το 12-13.

Δείτε τη φάση

Наш MVP ноября @NandoDeColo получил свою награду перед игрой с @BC_Enisey

VTB League November MVP Nando De Colo got his reward before the Game vs Enisey #vtbleague #seasonx #лигавтб pic.twitter.com/pVj4QrKiSk

