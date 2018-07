Θέλει... Σικάγο Μπουλς ο Τζαμπάρι Πάρκερ! (pic)

Σύμφωνα με το NBC Sports του Ιλινόις, ο Τζαμπάρι Πάρκερ θέλει να φορέσει τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς ωστόσο τίποτα δεν εξαρτάται από τον ίδιο.

Ο ίδιος είναι restricted free agent και η μοναδική προσφορά που έχει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή είναι τα 4,3 εκατομμύρια δολάρια για την επόμενη σεζόν.

Εάν και εφόσον δεν βρεθεί κάποια ομάδα που να καταθέσει νέα πρόταση και οι Μπακς επιλέξουν να την διατηρήσουν στο τραπέζι, τότε θα συνεχίσει στο Ουισκόνσιν και την επόμενη σεζόν, ενώ το καλοκαίρι του 2019 θα είναι free agent.

Κάτι που μπορεί να γίνει και τώρα εάν και εφόσον οι Μπακς την αποσύρουν μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Definitely think there's some smoke to Jabari Parker and the Bulls. Apparently he wants to be a Bull, according to sources

— Vincent Goodwill (@vgoodwill) 13 Ιουλίου 2018