Ανακοινώνει Ουίλμπεκιν η Μακάμπι (pic)

Ο Ουίλμπεκιν οδήγησε την Νταρουσάφακα στην κατάκτηση του EuroCup ενώ η νέα σεζόν θα τον βρει στο Τελ Αβίβ με τη φανέλα της Μακάμπι αφού οι δυο πλευρές ήλθαν σε συμφωνία. Μέσα στις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της απόκτησής του από την «ομάδα του λαού».

Scottie Wilbekin to Maccabi Tel Aviv is a done deal, according to sources. Official announcement will arrive after player's physicals. More details to come

— Orazio Cauchi (@paxer89) 4 Ιουλίου 2018