Οι Μπακς αποδέσμευσαν τον Μάρσαλ (pic)

O 26άχρονος Μάρσαλ αγωνίστηκε πέρσι σε 21 αγώνες στην G League με τους Reno Bighorns έχοντας 15.1 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 36.2' μ.ό. Εν συνεχεία συμμετείχε με την Team USA στο FIBA AmeriCup tournament, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον τελικό με την Αργεντινή και μετρώντας 3.6 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ.

Ο Μάρσαλ έγινε πικ στο Νο.13 του Draft το 2012 από τους Σανς ενώ έχει 5 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ ρεκόρ καριέρας σε περισσότερα από 160 παιχνίδια στο ΝΒΑ με το Φοίνιξ, τους Λέικερς, τους Μπακς και τους Σίξερς. Πρόλαβε να αγωνιστεί σε τρεις αγώνες στην preseason με το Μιλγουόκι έχοντας 1 πόντο 3.7 ασίστ.

The Bucks have requested waivers on Kendall Marshall.

He appeared in three preseason games and averaged a point & 3.7 assists per contest. pic.twitter.com/L3tuJQryHl

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 8 Οκτωβρίου 2017