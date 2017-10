Σκληρή απάντηση Χάρντεν στον ΜακΧέιλ: «Δεν με έμαθε ποτέ να είμαι ηγέτης»

Κέβιν ΜακΧέιλ και Τζέιμς Χάρντεν συνυπήρξαν στους Ρόκετς από το 2012 ως το 2015, αλλά μάλλον οι σχέσεις μεταξύ τους δεν είναι και οι καλύτερες.

Ο πρώην προπονητής του «ρουκετών» υποστήριξε πρόσφατα πως ο «Μούσιας» είναι εκπληκτικός με την μπάλα στα χέρια, αλλά δεν είναι ηγέτης.

Ο γκαρντ της ομάδας του Χιούστον τώρα κλήθηκε να απαντήσει σε αυτό και είπε: «Δεν μου έμαθε ποτέ τίποτα όσον αφορά το να είμαι ηγέτης. Όλοι στον οργανισμό, οι προπονητές και οι συμπαίκτες μου ξέρουν πως έχω δουλέψει εξαιρετικά σκληρά για να γίνω καλύτερος μπασκετμπολίστας, αλλά και ηγέτης. Το να κάνει τέτοιες δηλώσεις δείχνει τι χαρακτήρα έχει. Δεν πρόκειται να κάνω σχόλια σε social media ή συνεντεύξεις, αλλά πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Είμαι εδώ για να κάνω την δουλειά μου και να φτάσω στο υψηλότερο επίπεδο. Όταν δουλεύαμε μαζί έλεγε πόσο καλός παίκτης είμαι και που μπορώ να φτάσω κι ότι είμαι τυχερός, και χρόνια μετά λέει άλλα. Αλλά εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, δεν λειτουργώ έτσι».

James Harden on Kevin McHale saying he’s not a leader: “Honestly, he’s never taught me anything to be a leader” (via @Jonathan_Feigen) pic.twitter.com/0FE55lCh0r

— Bleacher Report (@BleacherReport) 7 Οκτωβρίου 2017