Αποσύρθηκε ο 39άχρονος Πιτ Μάικλ (vid)

Ο βετεράνος φόργουορντ αγωνίστηκε στο παρελθόν στο Περιστέρι (2003-04) και τον Μακεδονικό (2004-05) ενώ έπαιξε έξι σεζόν στην Euroleague, αρχικώς με την Μπασκόνια (2007-09) κι εν συνεχεία με την Μπαρτσελόνα (2009-13), με την οποία μάλιστα κατέκτησε τον τίτλο στο Παρίσι το 2010 και συμμετείχε σε άλλα δυο Final 4 (2012 & 13). Την τελευταία διετία έπαιξε μπάσκετ στην Ατένας Κόρδοβα της Αργεντινής και πλέον αναλαμβάνει χρέη scout στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Pete Mickeal, who was a triumphant player for @FCBbasket from 2009 to 2013, is retiring at the age of 39. Best of luck, Pete! pic.twitter.com/ndceOLLYfz

