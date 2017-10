Κίνδυνος να χάσει όλη τη σεζόν ο Έξουμ (pic)

Άσχημα ήταν τα νέα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε ο Αυστραλός γκαρντ. Ο Ντάντε Έξουμ υπέστη σοβαρή ζημιά στον αριστερό του ώμο (του βγήκε με άσχημο τρόπο) και πλέον οι Τζαζ είναι αρκετά ανήσυχοι.

Οι ιατροί της ομάδας δεν μπορούν ακόμη να οριοθετήσουν το διάστημα απουσίας του, ωστόσο υπάρχουν πιθανότητες να χάσει ακόμη και ολόκληρη της σεζόν.

Sources: Utah's Dante Exum could miss season with separated left shoulder. Doctors, Jazz officials conferring on recovery/timetable options.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Οκτωβρίου 2017